Евросоюз поддерживает Элене Хоштария и всех несправедливо задержанных политзаключенных в Грузии

16.09.2025 16:08





В первую очередь, Евросоюз поддерживает Элене Хоштария (прим. одна из лидеров «Коалиции за перемены») и всех несправедливо задержанных политзаключенных, журналистов и представителей гражданского общества в Грузии, - указанное заявление сделала пресс-спикер Европейской комиссии по иностранным делам и безопасности Анита Хиппер.



«Мы заявляем о полной солидарности с этими людьми и призываем к их немедленному освобождению. С нашей стороны, мы уже приняли меры и продолжим изучать пути и варианты, когда дело касается осуществления давления на грузинские власти, с учетом того огромного отклонения от демократии, которое мы видим, и этот процесс уже начат верховным представителем посредством Совета министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, а также на последней встрече министров в июле. Принятые решения содержат дополнительные варианты, что мы можем учитывать, начиная с санкций, заканчивая приостановкой безвизового режима», - отметила пресс-спикер Еврокомиссии.



Она также отметила, что Евросоюз уже сократил политические контакты с действующими грузинскими властями, прекратил оказывать им финансовую помощь и увеличил поддержку гражданского общества.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





