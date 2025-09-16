Прокуратура официально предъявила обвинение Элене Хоштария

Прокуратура Грузии официальное предъявила одному из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария обвинение по факту умышленной порчи чужой вещи.



По заявлению прокуратуру, следствием, проведенным в МВД Грузии, было установлено, что 14 сентября сего года в Тбилиси обвиняемая умышленно повредила три предвыборных баннера, размещенных на здании избирательного штаба политической партии «Грузинская мечта –Демократическая Грузия», что повлекло за собой имущественный ущерб в размере 570 лари.



«В установленные законом сроки прокуратура Грузии обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой», - заявили в ведомстве.



Напомним, что Элене Хоштария была задержана сотрудниками правоохранительных органов 15 сентября. Обвинение ей предъявлено по статье 187-й, часть Первая (порча чужой вещи, повлекшая за собой значительный ущерб), предусматривающей лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.





