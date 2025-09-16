Значительная часть российских эмигрантов, прибывших в Грузию, покинула страну или планирует - Out Rush

16.09.2025 17:14





Согласно данным социологического проекта Out Rush, значительная часть российских эмигрантов, прибывших в Грузию, покинула страну или планирует это сделать в ближайшее время



32% уже переехали в другие государства, а ещё 58% намерены последовать их примеру в течение следующего года.



Исследование показало, что за период с 2023 по 2024 год 21% российских эмигрантов новой волны сменили место жительства. Чаще всего россияне покидали страны «ближнего зарубежья», которые предлагали им безвизовый въезд. Среди лидеров по оттоку эмигрантов - Турция (более 57%), Грузия (32%), Армения (28%), Казахстан (22%) и Черногория (33%). Планируемая миграция из этих стран в ближайший год также высока: в Грузии этот показатель достигает 58%, а в Турции и Армении - около 47%.



Как отмечается в издании, для многих эмигрантов первая страна пребывания является лишь временным убежищем. Российские граждане ищут не только безопасное место для проживания, но и ощущение нормальности, стремясь не просто выжить, а почувствовать себя комфортно и реализованно.





