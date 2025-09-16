Отбывшие наказание чиновники должны будут заполнять декларации в течение лет - Гордуладзе

16.09.2025 17:15





«Согласно действующему законодательству, бывшие чиновники не заполняют декларации. В будущем это станет невозможным, и когда конкретный преступник отбудет наказание, ему придётся заполнять официальные декларации годами, за этим будут следить соответствующие службы», — заявил председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.



По его словам, это одна из превентивных мер в борьбе с коррупцией.



«Согласно действующему законодательству, бывшие должностные лица не заполняют декларации. Если кто-то ожидает, что в период пребывания на должности, когда он, по идее, должен служить стране и народу, он попытается обогатиться за счёт народных денег и устроить собственное благополучие, отбудет наказание и это ему с рук не сойдёт. В будущем это будет невозможно. После отбытия наказания конкретному преступнику в течение нескольких лет придётся заполнять должностные декларации, которые заполняем мы все, и публично раскрывать свои доходы, имущество и потраченные средства. За этим будут следить соответствующие службы. Это ещё один механизм превенции», — заявил Арчил Гордуладзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





