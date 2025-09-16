Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Отбывшие наказание чиновники должны будут заполнять декларации в течение лет - Гордуладзе


16.09.2025   17:15


«Согласно действующему законодательству, бывшие должностные лица не заполняют декларации. Если кто-то ожидает, что в период пребывания на должности, когда он, по идее, должен служить стране и народу, он попытается обогатиться за счёт народных денег и устроить собственное благополучие, отбудет наказание и это ему с рук не сойдёт. В будущем это будет невозможно. После отбытия наказания конкретному преступнику в течение нескольких лет придётся заполнять должностные декларации, которые заполняем мы все, и публично раскрывать свои доходы, имущество и потраченные средства. За этим будут следить соответствующие службы. Это ещё один механизм превенции», — заявил Арчил Гордуладзе.


