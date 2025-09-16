Элене Хоштария отказывается от защиты и являются в суд

16.09.2025 18:13





«Отказываюсь от защиты, отказываюсь являться в суд и прошу всех — не утруждайте себя и не приходите», — говорится в посте лидера партии «Дроа» Элене Хоштария, опубликованном на её странице в Facebook.



По словам Элене Хоштарии, участие в фарсе недопустимо.



«Сегодня в изолятор вошёл «миловидный мужчина» — аккуратно выбритый и ухоженный. Я поздоровалась с ним — почему бы и нет. Но буквально через несколько минут этот миловидный мужчина превратился в винтик российской системы, за чем я с болью наблюдала. С полной серьёзностью он решил зачитать мне «обвинение», и даже звучание этого обвинения вызывало у меня непреодолимое желание смеяться. Он действительно думал, что делает что-то серьёзное. Разумеется, я прекратила это представление.



Я хочу, чтобы вы хорошо поняли — особенно мои друзья и сторонники: участие в этом фарсе, пусть даже на миллиметр, я считаю недопустимым. Помимо того, что обсуждение «диаметра загрязнения баннера» — это вопрос элементарного самоуважения, даже техническое участие в их фальши, пусть в малейшей дозе, — это уже согласие с ней. А я соглашаться не собираюсь.



Поэтому я отказываюсь от защиты, отказываюсь являться в суд и прошу всех — не утруждайте себя и не приходите. Пусть шьют, режут, читают, что хотят. Огромная благодарность моему адвокату Шоте Тутберидзе, который поддержал меня в этой неординарной форме протеста. До конца!» — написала Элене Хоштария».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





