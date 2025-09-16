Кобахидзе ознакомился с ходом работ по обустройству Технологического хаба в Кутаиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ознакомился с ходом работ по обустройству Технологического хаба в Кутаиси.



Хаб будет размещён в здании бывшего парламента. Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квиривишвили представила главе правительства подробную информацию о проекте.



На данный момент завершены работы по благоустройству внешней территории, включая автомобильную дорогу со стороны входа в технопарк, сквер, озеленение, уличное освещение и установку зелёного ограждения.



Ведётся установка системы орошения и планируется дальнейшее озеленение территории.



В рамках проекта будут созданы лаборатории промышленных инноваций, 3D-печати, а также экспериментальные лаборатории электроники, робототехники, дронов и других направлений — для студентов и стартапов.



Для хаба уже закуплен первый в Грузии металлический 3D-принтер, который даст возможность стартаперам, инженерам и студентам изготавливать сложные, высокоточные металлические компоненты.







