Каладзе: У «Грузинской мечты» «нет информации» о возможном задержании Гарибашвили

16.09.2025 20:21





Мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил журналистам, что не располагает сведениями о возможном задержании бывшего премьер-министра и экс-лидера правящей партии Ираклия Гарибашвили.



«Не имею никакой информации», – сказал Каладзе 16 сентября, подчеркнув при этом, что по-прежнему считает Гарибашвили своим другом, пишет «Эхо Кавказа».



Слухи о возможном задержании Гарибашвили, покинувшего пост и ушедшего из политики в апреле 2024 года, регулярно появляются в СМИ и распространяются оппозицией. 15 сентября лидер «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что арест может состояться в ближайшие дни.





