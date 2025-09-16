Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Каладзе: У «Грузинской мечты» «нет информации» о возможном задержании Гарибашвили


16.09.2025   20:21


Мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил журналистам, что не располагает сведениями о возможном задержании бывшего премьер-министра и экс-лидера правящей партии Ираклия Гарибашвили.

«Не имею никакой информации», – сказал Каладзе 16 сентября, подчеркнув при этом, что по-прежнему считает Гарибашвили своим другом, пишет «Эхо Кавказа».

Слухи о возможном задержании Гарибашвили, покинувшего пост и ушедшего из политики в апреле 2024 года, регулярно появляются в СМИ и распространяются оппозицией. 15 сентября лидер «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что арест может состояться в ближайшие дни.


