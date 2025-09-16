В Грузии вступают в силу новые правила и за нарушения сроков пребывания в стране

16.09.2025 21:05





С 1 октября 2025 года в Грузии вступают в силу новые правила и за нарушения сроков пребывания в стране.



Согласно уточненным данным, на сайте принятых законов, вместо нынешних штрафов 180 лари (до 3 месяцев) и 360 лари (более 3 месяцев) будут введены новые правила, которые гораздо жёстче:



▪️ нарушение правил пребывания до 6 месяцев: штраф в размере 1 000 лари (около 365$) и возможный запрет на въезд сроком на 1 год;



▪️ нарушение правил пребывания от 6 месяцев до 1 года: штраф в размере 2 000 лари (около 730$) и возможный запрет на въезд сроком на 2 года;



▪️ нарушение правил пребывания более 1 года: штраф 3 000 лари (около 1100$) и возможный запрет на въезд сроком на 3 года



Повторное нарушение сроков пребывания грозит недопуском в страну до 3 лет.



Штрафы, по прежнему, касаются только тех, кому исполнилось полных 16 лет.





