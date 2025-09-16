Дмитрий Цкитишвили: Наши пути с партией «Гахария для Грузии» разошлись

Публично заявляю о том, что наши пути с партией «Гахария для Грузии» разошлись, - об этом в социальной сети пишет Дмитрий Цкитишвили.



По его словам, официально он не сможет уйти из партии, так как формально не был её членом.



«Причина – не просто расхождение во мнениях по вопросу принятия или непринятия участия в местных выборах, а фундаментальные различия в самом вопросе выборов.



Выборы 4 октября не являются и не могут являться для меня тактическим, поэтапным вопросом, несмотря на то, что, в целом, я являюсь сторонником институциональной демократической борьбы.



В сложившейся ситуации, участие в выборах в такой форме и динамике не может служить возврату страны в демократическое русло.



Я несколько раз публично говорил и повторяю: смысл в участии в выборах был бы только при скоординированных действиях политических сил, хотя бы с небольшим шансом победить режим в несправедливой политической борьбе.



К сожалению, сегодня фрагментация существующих политических сил является самым неудобным путем для поддержки протеста в обществе и победы над режимом.



Хочется верить, что хоть какой-то путь принесет результаты, однако мы все должны понимать, что 5 октября может наступить уже другая реальность, и мы должны быть готовы и к этому!», - пишет политик.





