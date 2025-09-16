Депутат Великобритании: мы не испугаемся — поддержим народ Грузии

Депутат парламента Великобритании Джейм МакКлири в своей речи в законодательном органе заявил, что авторитаризм распространяется, когда демократия становится малодушной, трусливой.



Он подчеркнул, что никто не будет трусить и отказываться от поддержки Грузии, «Боснии и Герцеговины, сербского народа, поселенцев из Гонконга, героических защитников Украины».



Политик рассказал о вызовах демократии в Великобритании и во всем мире, отметив, что важно противостоять тем, кто разрушает демократические ценности.



«Например, в Грузии ставки очень высоки. В ноябре прошлого года правительство Грузии приостановило переговоры о членстве в ЕС, что вызвало возмущение нации, где опросы общественного мнения всегда показывали абсолютную поддержку европейской интеграции. С тех пор демонстранты почти ежедневно заполняют проспект Руставели, противостоят дубинкам и водометам, заявляя, что «будущее за нами» «, — заявил он.



МакКлири также отметил, что летом власти Грузии начали задерживать лидеров оппозиции, в их числе — его друг, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Депутат рассказал о задержании лидера «Дроа!» Элене Хоштария из-за повреждения предвыборных баннеров кандидата в мэры Тбилиси от «Мечты» Кахи Каладзе.



По словам МакКлири, демократия — это не просто избирательная урна.



«Это и гражданин Тбилиси, который выражает протест без страха. Журналист из Белграда, который разоблачает коррупцию, без стука в дверь в полночь. Это и студент из Гонконга, который отказывается молчать, как того хочет Пекин. И гражданин Украины, который выбирает будущее под огнем России.…



Авторитаризм распространяется, когда демократия становится малодушна (труслива — ред.). Мы, либеральные демократы, не будем трусами. Мы будем поддерживать народы Грузии, Боснии и Герцеговины и Сербии, поселенцев из Гонконга, героических защитников Украины и каждое сообщество, которое борется за то, чтобы их голоса были услышаны», — заключил МакКлири.



Источник: SOVA

