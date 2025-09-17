Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: Несколько политических групп и финансируемых из-за рубежа НПО пытаются захватить власть насилием


17.09.2025   17:04


«Несколько политических групп и финансируемых из-за рубежа НПО пытаются захватить власть насилием, этот путь ведёт прямо к «Майдану», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Папуашвили спросили о заявлениях представителей оппозиции относительно «мирной революции».

«Несколько политических группировок вместе с рядом НПО, финансируемых из-за рубежа, вышли за рамки демократического процесса. Они открыто заявили, что отказываются участвовать в демократическом процессе и выбрали путь насильственного изменения власти. Хочу всем напомнить: единственный способ получить мандат на управление — это выборы. Эти группы — имею в виду партии и НПО, финансируемые из-за рубежа — заявили, что выходят из демократических рамок и стремятся получить власть и рычаги управления насильственным путём. Это — прямое заявление о свержении власти и ничего иного. Соответственно, каждый, кто участвует в этом, кто принижает значение термина «свержение», кто поддерживает это или способствует этому — будь то дипломатическими или политическими встречами — по сути, поощряет насильственные процессы. Мы видим это ясно. Факт в том, что у них нет никакой народной поддержки. Мы видим в их поведении, что единственный выход – организовать какую-то провокацию, способную поставить общество и государство в неординарную ситуацию. Именно по этому опасному пути сегодня идут некоторые партии и НПО, диктуемые из-за рубежа. Это путь, ведущий прямиком к «майдану», к человеческой крови, к организации беспорядков», — заявил Папуашвили.


