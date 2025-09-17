|
Посольство: Пытаемся получить от властей Грузии разрешение на встречу с задержанными гражданами Украины
17.09.2025 19:05
Посольство Украины в Грузии опубликовало заявление в отношении двух граждан Украины, подозреваемых в незаконной перевозке взрывчатого вещества «гексоген».
Отмечается, что посольство не получало от властей Грузии официальной информации о возбуждении против украинских граждан уголовного дела.
Представители посольства пытаются получить разрешения от правоохранительных органов Грузии на встречи с гражданами Украины.
«Посольство Украины в Грузии осуществляет постоянный мониторинг распространенной в СМИ Грузии информации о якобы «задержании правоохранительными органами Грузии двух граждан Украины по подозрению в незаконной перевозке взрывчатого вещества гексоген».
На данный момент в посольство не поступала официальная информация от грузинской стороны о возбуждении против них уголовных дел по этим обвинениям.
Консульские сотрудники Посольства принимают всесторонние меры с целью получения разрешения от правоохранительных органов Грузии на встречу с упомянутыми гражданами Украины и выяснение всех обстоятельств их задержания», — сказано в заявлении.
Напомним, СГБ Грузии заявила о задержании двух граждан Украины, которые пытались ввезти в страну взрывчатку. По данным ведомства, 10 сентября грузовик Mercedes-Benz с украинскими номерами пересек границу через КПП «Сарпи» (граница с Турцией) и был остановлен для проверки. В
замаскированных тайниках автомобиля нашли 2,4 кг гексогена – вещества, «более мощного, чем тротил». Позже был задержан еще один гражданин Украины, который, по версии следствия, получил часть взрывчатки у водителя.
