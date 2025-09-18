СГБ Грузии: Посольство Украины уведомлено о задержании двух граждан за ввоз взрывчатых веществ

Служба государственной безопасности Грузии сообщает, что посольство Украины уведомлено о задержании двух граждан Украины за ввоз взрывчатых веществ.



Как сообщили Первому грузинскому каналу в Службе государственной безопасности Грузии, о задержании в установленном законом порядке было уведомлено министерство иностранных дел Грузии, которое, в свою очередь, проинформировало представителя посольства Украины Андрея Билыка.



«Несмотря на то, что один из свидетелей по делу прямо указывает на украинские спецслужбы как на заказчиков преступления, сразу после задержания двух фигурантов дела, еще на этапе возбуждения расследования только по одной статье, в установленном законом порядке было уведомлено Министерство иностранных дел. Нам известно, что Министерство также незамедлительно уведомило представителя посольства Украины Андрея Билыка. Последний также подтвердил получение соответствующего официального сообщения», — сообщили в СГБ.



Для справки: посольство Украины сегодня выступило с заявлением, в котором говорится: «Консульские сотрудники Посольства принимают всесторонние меры с целью получения разрешения от правоохранительных органов Грузии на встречу с указанными гражданами Украины и выяснение всех обстоятельств их задержания».



Служба государственной безопасности Грузии и министерство внутренних дел задержали двух граждан Украины. Как отмечалось на брифинге в Службе государственной безопасности 11 сентября, 10 сентября текущего года грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz с украинскими номерными знаками пересек государственную границу из Украины в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию и въехал в страну через таможенно-пропускной пункт «Сарпи». В результате его остановки и досмотра в автомобиле было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества «Гексоген», размещенного в тщательно замаскированных тайниках.



По данным Службы государственной безопасности, согласно оперативным материалам, конечным пунктом назначения ввезенного из Украины взрывчатого вещества является Тбилиси, один из жилых домов, расположенных в районе Авлабари.





