«Национальное движение» наняло лоббистскую компанию в США за 360 тысяч долларов

18.09.2025 11:01





Согласно новому документу, зарегистрированному в Министерстве юстиции США, «Единое национальное движение» подписало контракт с лоббистской компанией в США.



В соответствии с договором, заключённым 7 июля между «Единым национальным движением» и Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP, партия заплатила 360 тысяч долларов за шесть месяцев обслуживания. Эта сумма включает все расходы, кроме командировочных, которые должны быть согласованы заранее.



Согласно документу, обязанностью нанятой компании является защита интересов партии перед правительством США, в том числе содействие демократическим процессам и проведению свободных выборов в Грузии.



Документ также указывает, что компания планирует оказывать поддержку дипломатической деятельности партии и углублять её отношения с властями США.



По условиям контракта, услуги включают адвокатирование перед правительством, разработку стратегии взаимодействия и повышение осведомлённости о демократических процессах. Договор также предусматривает обязательную регистрацию в рамках FARA (Foreign Agents Registration Act), что означает, что компания будет действовать в соответствии с законодательством США, а вся информация станет публично доступной.



Согласно документу, контракт от имени «Единого национального движения» подписал Петре Цискаришвили.







