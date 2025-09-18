Манджгаладзе: Общество должно сотворить победу собственными руками.

Перед 4 октября мы видим, как рвут друг друга «коцы» (прим. правящая партия «Грузинская мечта») зубами и когтями, за кресла и награбленное имущество - Они уже поверили в приближение конца, поэтому не слушайте тех, кто говорит, что народ не может ничего изменить и победить,- указанное заявление сделал генеральный секретарь партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, общество должно сотворить победу собственными руками.



«Мы не должны ждать других, нашу свободу и нашу победу мы должны сотворить только своими руками.



Мирная борьба против насилия и несправедливости – это наш долг и выбор. История учит нас тому, что перемены приносит тот, кто не сдается, а действует. Перемены никогда не принесет запуганный, выжидающий и продажный, их удел – рабство и позор. 4 октября мы вместе создаем победу!», - заявил Паата Манджгаладзе.





