Манджгаладзе: Общество должно сотворить победу собственными руками.


18.09.2025   13:49


Перед 4 октября мы видим, как рвут друг друга «коцы» (прим. правящая партия «Грузинская мечта») зубами и когтями, за кресла и награбленное имущество - Они уже поверили в приближение конца, поэтому не слушайте тех, кто говорит, что народ не может ничего изменить и победить,- указанное заявление сделал генеральный секретарь партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

По его словам, общество должно сотворить победу собственными руками.

«Мы не должны ждать других, нашу свободу и нашу победу мы должны сотворить только своими руками.

Мирная борьба против насилия и несправедливости – это наш долг и выбор. История учит нас тому, что перемены приносит тот, кто не сдается, а действует. Перемены никогда не принесет запуганный, выжидающий и продажный, их удел – рабство и позор. 4 октября мы вместе создаем победу!», - заявил Паата Манджгаладзе.


