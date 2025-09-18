Надирадзе: Олигарх хочет видеть женщину следующим премьер-министром

й председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили намерен назначить на пост премьер-министра женщину, вместо Ираклия Кобахидзе, об этом пишет в социальных сетях один из лидеров «Национального движения» Ираклий Надирадзе.



«О, как напрасно Ираклий Кобахидзе старается. Если бы он знал, то пожалел бы себя. Бидзина решил его отпустить. Олигарх хочет видеть женщину следующим премьер-министром.



«Инфо» поток не остановится, учитывая команду «Бидзо».



«Мечта» разбита вдребезги! 4 октября победит народ! Победивший грузинский народ выберет и назначит и премьер-министра, и правительство», – пишет Ираклий Надирадзе.



