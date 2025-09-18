Самадашвили: Пока нынешний режим не сменится, мы будем терять отношения с Европой

18.09.2025 14:04





«Пока нынешний режим в Грузии не будет сменен, мы будем лишь постепенно терять все рамки отношений с Европой», — так одна из лидеров «Сильной Грузии» заявила Саломе Самадашвили комментирует одобрение правительством Чехии введения визового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.



«Мы видим, что число европейских стран, решивших ввести санкции против режима, растёт. К ним присоединилась Чехия, которая много лет поддерживает нашу страну и активно выступает за вступление Грузии в Евросоюз. Они также решили ввести санкции против представителей режима, имеющих дипломатические паспорта, и не позволять им въезжать в Евросоюз. Это должно стать чётким посланием гражданам Грузии: пока нынешний режим в Грузии не сменится, мы будем постепенно терять все рамки отношений с Европой», — отметил Самадашвили.



Она также отметила, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс отправилась с трёхдневным визитом в Азербайджан и Армению. Как отмечает Самадашвили, место Грузии как стратегического союзника Запада в регионе занимают её соседи.



«Бидзина Иванишвили погружает Грузию в полную международную изоляцию по заданию России. Наше место стратегического союзника Запада в регионе занимают наши соседи. Визит Косс – уже второй визит высокого уровня из Брюсселя, когда они приезжают к нашим соседям, но не в Грузию. Предыдущим был визит Кайи Каллас.



Всё это означает, что исторический шанс, который был у нашего народа стать государством-членом Евросоюза, был украден Иванишвили. Похоже, наши соседи будут углублять отношения с Евросоюзом, в то время как Грузия может в самое ближайшее время лишиться такого достижения, как безвизовый режим», — отметил Самадашвили.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





