Председатель ЦИК обращается к окружным и участковым избирательным комиссиям

18.09.2025 14:04





Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что избирательная администрация активно работает над проведением выборов в органы муниципалитетов, назначенных на 4 октября, на высоком профессиональном уровне и в соответствии с международными стандартами.



По словам Каландаришвили, по всей стране открыт 3 051 избирательный участок, из которых на 2 284 голосование пройдет в электронном формате, а на 767 — традиционным способом.



Кроме того, администрирование выборов по всей стране будет осуществляться более чем 34 000 членами окружных и участковых избирательных комиссий, из которых более 25 800 человек избраны избирательной администрацией, а остальные назначены соответствующими уполномоченными партиями.



«Хочу напомнить, что все лица, избранные окружными избирательными комиссиями в состав участковых комиссий, имеют соответствующие сертификаты, а также большинство из них обладает опытом работы в избирательной сфере и являются участниками образовательных проектов ЦИК. Я хочу обратиться ко всем членам окружных и участковых избирательных комиссий и призвать их при осуществлении своей деятельности соблюдать как Избирательный кодекс, так и принципы Кодекса этики, под которым мы — ЦИК, окружные и участковые комиссии — поставили подписи. Подписав Кодекс этики, мы согласились с тем, что каждый избирательный администратор будет соблюдать закон, политический нейтралитет и вести свою деятельность добросовестно, независимо, беспристрастно, объективно и прозрачно. Соблюдение этих принципов и высоких этических стандартов будет способствовать росту и укреплению доверия общества к избирательной администрации и к избирательному процессу в целом.



Исходя из вышеизложенного, хочу дать рекомендацию окружным и участковым комиссиям воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как поддержка или противодействие тому или иному избирательному субъекту, в том числе — от использования личных страниц в социальных сетях для политических призывов и агитации, участия в предвыборных встречах партий/кандидатов и максимально разграничить свою профессиональную деятельность и политические процессы.



Выборы — общее дело, и в первую очередь мы должны способствовать соблюдению этих принципов и администрированию выборов по международным стандартам. Именно поэтому я еще раз призываю вас их соблюдать, чтобы мы смогли подать всем вовлечённым сторонам пример деятельности наивысшего уровня», — отметил Георгий Каландаришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





