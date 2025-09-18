Кобахидзе: Наша цель – к 2030 году достичь 10 000 МВт, что позволит Грузии стать самодостаточной в плане электроэнергии

18.09.2025 15:02





«Нашей амбициозной целью является достижение показателя в 8 000 МВт к 2028 году и 10 000 МВт к 2030 году, что позволит Грузии стать полностью самодостаточной страной с точки зрения электроэнергии», — заявил премьер-министр Иракли Кобахидзе в ходе мероприятия, посвящённого Дню энергетика.



По словам главы правительства, для достижения этой цели необходима правильная политика и реализация масштабных проектов, таких как проекты «Худон», «Ненскра» и «Намахвани».



«Особой проблемой в этом направлении был экономический саботаж в нашей стране. В этом саботаже были задействованы различные субъекты. В том числе при иностранном финансировании конкретные организации напрямую осуществляли саботаж против наших стратегических национальных интересов, что обошлось нашей стране очень дорого, в том числе буквально. В отдельных проектах стране приходилось возмещать ущерб в десятки миллионов лари именно из-за этого экономического саботажа. К сожалению, в то время у государства не было достаточных ресурсов, чтобы противостоять такому саботажу, однако сегодня государство достаточно сильное, чтобы обеспечить бесперебойную реализацию любых проектов, включая такие масштабные, и это обязательно будет обеспечено со стороны правительства Грузии», — заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





