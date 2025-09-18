Самадашвили: Все больше растет число европейских стран, принявших решение о введении санкций против режима

Все больше растет число европейских стран, принявших решение о введении санкций против режима – Это посыл о том, что до тех пор, пока режим не будет сменен, мы поэтапно будем терять рамки всяческих взаимоотношений с Европой,- указанное заявление, комментируя решение Чехии о введении визовых обязательств для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов, сделала один из лидеров коалиции «Лело – Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.



По её словам, важно, «быстрее сменить режим для того, чтобы не потерять исторический шанс вступления в Евросоюз».



«Мы видим, что все больше растет число европейских стран, принявших решение о введении санкций против режима. К их числу присоединилась и Чехия, которая на протяжении многих лет является нашим сторонником и активно поддерживает вступление Грузии в Евросоюз. И они приняли решение о введении санкций против представителей режима, владельцев дипломатических паспортов, лишить их возможности передвижения по Евросоюзу. Для граждан Грузии это должно стать очень ясным посылом о том, что, пока не будет сменен режим, который сегодня правит Грузией, мы поэтапно будем терять рамки взаимоотношений с Европой», - отметила Самадашвили.



Она также отметила тот факт, что вчера верховный представитель Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос отправилась с трехдневным визитом в Азербайджан и Армению, что, по ее мнению, означает, что место Грузии, как стратегические партнеры в регионе, начали занимать её соседи.



«Бидзина Иванишвили, по поручению России, оставляет Грузию в полной международной изоляции. Наше место, как стратегические партнеры в регионе, начали занимать соседи. Визит Кос – это уже второй визит на высшем уровне из Брюсселя, когда приезжают к нашим соседям, а нас обходят стороной. До этого был визит Каи Каллас.



Все это значит, что исторический шанс, принадлежавший нашему народу, стать государством-членом Евросоюза, отнят Иванишвили. По-видимому, наши соседи углубят взаимоотношения с Евросоюзом, а в то время Грузия уже в ближайшем будущем может потерять такое достижение, как безвизовое сообщение»,- отметила Саломе Самадашвили.





