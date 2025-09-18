Глава МИД приняла в Ртвели представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии

18.09.2025 17:15





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла в Ртвели представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии. Об этом сообщило министерство иностранных дел.



Сообщается, что дипломаты познакомились с грузинскими традициями и современными технологиями виноделия в Шато Зегаани в Кахети. Были проведены дегустация грузинских вин и кулинарные мастер-классы. Гости осмотрели уникальные сорта винограда, выращиваемые на территории завода, и приняли участие в традиционном сборе урожая.



«Мака Бочоришвили поблагодарила гостей за участие в сборе винограда. По её словам, это мероприятие предоставляет возможность представителям дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, познакомиться с богатой культурой, традициями и многовековой историей виноделия в Грузии.



Председатель Национального агентства вина Леван Мехузла проинформировал иностранных дипломатов о важности виноградарства и виноделия для нашей страны и ходе сбора винограда 2025 года, а также познакомил их с традициями сбора винограда», — говорится в сообщении МИД.







