|
|
|
Глава МИД Грузии встретилась с новоназначенным послом Содружества Австралии
18.09.2025 17:42
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом Содружества Австралии Салли-Энн Винсент.
Как сообщает пресс-служба министерства, на встрече стороны обсудили дружественные отношения между странами, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и возможности для углубления отношений.
«Была подчеркнута особая роль Австралии в развитии сотрудничества со странами Тихоокеанского региона. В ходе обсуждения были затронуты вопросы дальнейшей деятельности, направленной на развитие торговли и углубление экономического сотрудничества между странами.
Стороны обменялись информацией о важных событиях, происходящих в регионе. Отмечена важность обмена визитами высокого уровня и дальнейшего развития сотрудничества в рамках международных организаций.
Мака Бочоришвили поздравила посла Австралии с назначением на должность и пожелала ей успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении МИД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна