Глава МИД Грузии встретилась с новоназначенным послом Содружества Австралии

18.09.2025 17:42





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом Содружества Австралии Салли-Энн Винсент.



Как сообщает пресс-служба министерства, на встрече стороны обсудили дружественные отношения между странами, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и возможности для углубления отношений.



«Была подчеркнута особая роль Австралии в развитии сотрудничества со странами Тихоокеанского региона. В ходе обсуждения были затронуты вопросы дальнейшей деятельности, направленной на развитие торговли и углубление экономического сотрудничества между странами.



Стороны обменялись информацией о важных событиях, происходящих в регионе. Отмечена важность обмена визитами высокого уровня и дальнейшего развития сотрудничества в рамках международных организаций.



Мака Бочоришвили поздравила посла Австралии с назначением на должность и пожелала ей успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении МИД Грузии.







