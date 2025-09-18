Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД Грузии встретилась с новоназначенным послом Содружества Австралии


18.09.2025   17:42


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом Содружества Австралии Салли-Энн Винсент.

Как сообщает пресс-служба министерства, на встрече стороны обсудили дружественные отношения между странами, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и возможности для углубления отношений.

«Была подчеркнута особая роль Австралии в развитии сотрудничества со странами Тихоокеанского региона. В ходе обсуждения были затронуты вопросы дальнейшей деятельности, направленной на развитие торговли и углубление экономического сотрудничества между странами.

Стороны обменялись информацией о важных событиях, происходящих в регионе. Отмечена важность обмена визитами высокого уровня и дальнейшего развития сотрудничества в рамках международных организаций.

Мака Бочоришвили поздравила посла Австралии с назначением на должность и пожелала ей успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении МИД Грузии.


