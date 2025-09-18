Прокуратура представила заключение биологической экспертизы по делу Рижвадзе

В Тбилисском городском суде проходит заседание по делу бывшего руководителя Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани, которому вменяется халатное хранение огнестрельного оружия. Дело касается попытки самоубийства бывшего главы Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.



На сегодняшнем процессе стороны произнесут вступительное слово.



Вместе с тем, на заседании прокуратура представила результаты биологической экспертизы, согласно которому, на авторучке, изъятой из спальной комнаты, в которой находился Торнике Рижвадзе, обнаружена ДНК последнего, а на огнестрельном оружии была обнаружена смешанная ДНК, то есть ДНК Торнике Рижвадзе и Алекси Ахвледиани.



Напомним, что следствие по делу о попытке самоубийства бывшего главы Аджарской автономной республики ведется по статье 115-й Уголовного кодекса Грузии. Отдельно выделено уголовное дело Алекси Ахвледиани, так как именно из его оружия был произведен выстрел.





