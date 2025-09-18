|
|
|
Депутат от «Грузинской мечты» требует наказать призывающих к «мирному свержению власти»
18.09.2025 19:13
Депутат парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани заявила, что все, кто призывает к свержению власти, даже под видом «мирной революции», должны быть наказаны по закону.
«Единственный демократический и конституционный путь смены власти — это воля народа и выборы, которые состоятся 4 октября. Всё, что идёт вразрез с волей народа, является антидемократичным, антиконституционным и, главное, насильственным. Революция, свержение власти через акции или провокации — это насилие над народной волей, и любая форма насилия недопустима, неприемлема и противозаконна.
Соответственно, все так называемые политические партии или отдельные лица, которые заявляют о возможности «мирного свержения» и «красивой революции», делают антиконституционные и незаконные призывы. Такие люди и субъекты должны быть наказаны по закону», — заявила Цилосани.
Она также подчеркнула:
«Государство сегодня как никогда сильно и закон защищает твёрдо. Соответствующая реакция обязательно последует на всё. Думаю, в этом уже все сами убедились».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна