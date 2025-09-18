Депутат от «Грузинской мечты» требует наказать призывающих к «мирному свержению власти»

Депутат парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани заявила, что все, кто призывает к свержению власти, даже под видом «мирной революции», должны быть наказаны по закону.



«Единственный демократический и конституционный путь смены власти — это воля народа и выборы, которые состоятся 4 октября. Всё, что идёт вразрез с волей народа, является антидемократичным, антиконституционным и, главное, насильственным. Революция, свержение власти через акции или провокации — это насилие над народной волей, и любая форма насилия недопустима, неприемлема и противозаконна.



Соответственно, все так называемые политические партии или отдельные лица, которые заявляют о возможности «мирного свержения» и «красивой революции», делают антиконституционные и незаконные призывы. Такие люди и субъекты должны быть наказаны по закону», — заявила Цилосани.



Она также подчеркнула:



«Государство сегодня как никогда сильно и закон защищает твёрдо. Соответствующая реакция обязательно последует на всё. Думаю, в этом уже все сами убедились».





