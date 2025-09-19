Цискаришвили: «Мечте» не удастся заставить исчезнуть Грузию с радара Америки

«Мечте» не удастся заставить исчезнуть Грузию с радара Америки - Грузия будет для всего региона примером успеха, прогресса и членства в европейской семье, - заявил генеральный секретарь «Национального движения» Петре Цискаришвили.



«Нелегитимный режим «Мечты» надеется, что нынешняя американская администрация будет занята только американскими вопросами, будет изолирована от мировых событий и руки будут свободны для дружбы и партнерства с любимыми им государствами, такими как Иран, Россия, Беларусь, Китай и т.д. Конечно, так не произойдёт, поскольку у Америки ещё большие амбиции играть большую роль в региональной политике. Особенно, в том числе на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. Для США Грузия больше не будет печальной памяти грузинским сценарием, о чем говорят наши друзья и партнеры в Восточной Европе. То, чего Путин не смог боевыми действиями, достиг с помощью избирательных бюллетеней и руками грузинского народа, если можно так сказать, перефразировать фразу Путина. Грузия будет для других стран всего региона примером успеха, прогресса, развития и членства в общей европейской семье », — сказал Петре Цискаришвили.



Как отмечается в распространенной партией информации, лидеры «Единого национального движения» продолжают встречи в Сенате США. В ходе беседы с сенаторами обсуждаются вопрос партнерства Грузии и США, связи режима Иванишвили с Кремлем, Китаем и Ираном. Беседа также коснулась вопроса политзаключенных.





