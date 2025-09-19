Мдинарадзе поздравляет сотрудников Агентства разведки с профессиональным праздником

19.09.2025 14:15





Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе поздравил сотрудников Агентства разведки с профессиональным праздником.



По словам Мамуки Мдинарадзе, их усилия бесценны для сохранения мира, стабильности и благополучия.



«Поздравляю сотрудников Агентства разведки с профессиональным праздником. Своей деятельностью вы вносите особый вклад в укрепление безопасности нашей страны и выполнение национальных задач. В мире, полном вызовов, усилия каждого из вас бесценны для сохранения мира, стабильности и благополучия. Ваша преданность родине и профессионализм обеспечивают защиту национальных интересов Грузии. Благодарю вас за самоотверженность и достойную службу. Да хранит Бог нашу родину», – отметил Мамука Мдинарадзе.





