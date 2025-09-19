Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мдинарадзе поздравляет сотрудников Агентства разведки с профессиональным праздником


19.09.2025   14:15


Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе поздравил сотрудников Агентства разведки с профессиональным праздником.

По словам Мамуки Мдинарадзе, их усилия бесценны для сохранения мира, стабильности и благополучия.

«Поздравляю сотрудников Агентства разведки с профессиональным праздником. Своей деятельностью вы вносите особый вклад в укрепление безопасности нашей страны и выполнение национальных задач. В мире, полном вызовов, усилия каждого из вас бесценны для сохранения мира, стабильности и благополучия. Ваша преданность родине и профессионализм обеспечивают защиту национальных интересов Грузии. Благодарю вас за самоотверженность и достойную службу. Да хранит Бог нашу родину», – отметил Мамука Мдинарадзе.


