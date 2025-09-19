Грузия ужесточает правила для иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране

С 1 октября 2025 года законодательство ужесточается в отношении иностранцев, нарушивших правила пребывания в Грузии. Процедура депортации из страны упрощается, а размер штрафов увеличивается.



В частности, с 1 октября за нарушение иностранцем условий пребывания в стране будет взиматься штраф в размере от 1000 до 3000 лари, а также будет запрещён въезд в Грузию на определённый срок. Стоит отметить, что действующая редакция не предусматривает выдворения из страны, а размер штрафа составляет от 180 до 360 лари.



Согласно «Кодексу об административных правонарушениях» от 1 октября:



«Нахождение иностранца или лица без гражданства в Грузии в течение срока до 3 месяцев со дня истечения срока законного пребывания – влечет наложение штрафа в размере 1000 лари и запрет на въезд в Грузию сроком на 6 месяцев.



Нахождение иностранца или лица без гражданства в Грузии в течение срока до 1 года со дня истечения срока законного пребывания – влечет наложение штрафа в размере 2000 лари и запрет на въезд в Грузию сроком на 2 года.



Нахождение иностранца или лица без гражданства в Грузии более 1 года со дня истечения срока законного пребывания – влечет наложение штрафа в размере 3000 лари и запрет на въезд в Грузию сроком на 3 года.



Нарушение правил проезда иностранцем или лицом без гражданства, проезжающим транзитом через территорию Грузии, – влечет наложение штрафа в размере 500 лари.



Приглашение в Грузию иностранца или лица без гражданства физическим или юридическим лицом, зарегистрированным в Грузии, и/или оказание им услуг и/или пользование его услугами с нарушением установленных правил получения права на проживание, работу и обучение в Грузии — влечет предупреждение или штраф в размере 2000 лари», — говорится в Кодексе. (Ранее штраф составлял 1000 лари).



Кроме того, согласно «Уголовному кодексу», с 1 октября будет упрощена процедура высылки иностранцев, совершивших различные преступления на территории Грузии.



Согласно закону, «Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию могут быть назначены:



а) за менее тяжкое преступление – на срок от двух до десяти лет;



б) за тяжкое преступление или особо тяжкое преступление – на срок от пяти до двадцати лет или пожизненно.



3. Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию применяются, если суд установит, что с учетом характера совершенного деяния и личности преступника пребывание иностранца в Грузии нецелесообразно.



Кроме того, согласно закону, выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию не применяются, если в отношении иностранца ведется процедура экстрадиции, за исключением случая, когда он подлежит высылке в государстве, инициирующем экстрадицию, и его экстрадиция запрашивается только этим государством.



Следует отметить, что в июле этого года Парламент принял Закон «О международной защите», подготовленный Министерством внутренних дел Грузии, вместе с сопутствующими законопроектами. Закон направлен на совершенствование регулирования предоставления международной защиты иностранцам и лицам без гражданства, борьбу с незаконной миграцией и предотвращение злоупотреблений процедурой предоставления убежища. Поправки были внесены в 18 законов Грузии.





