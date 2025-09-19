Папуашвили: Выяснилось, что т.н акт MEGOBARI не увидит свет, и Джо Уилсон придумал новую идею

19.09.2025 14:25





«Уже больше года т.н акт MEGOBARI, или, точнее, враждебный акт, крутится в разных кабинетах. Теперь выяснилось, что он так и не увидит свет, и у Джо Уилсона появилась новая идея – чтобы был отработан миллионный контракт, у которого есть единственная цель – создать информационный шум», – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



На вопрос о том, что «после провала акта MEGOBARI конгрессмен Джо Уилсон начинает работу над новым проектом, направленным против грузинских властей», Шалва Папуашвили ответил, что «для такой активности заключён миллионный контракт, который требует отработки».



«Для такой активности заключён миллионный контракт, его нужно отработать. Это также служит созданию информационного шума – такого же, какой был раньше. Сейчас я пытаюсь вспомнить: если не ошибаюсь, уже два года, а может чуть больше года, как т.н акт MEGOBARI, враждебный акт, крутится в разных кабинетах. И поскольку стало ясно, что он в итоге не увидит свет, появилась новая идея – чтобы был отработан тот самый миллионный контракт. У него одна цель – информационный шум, и в этом участвуют одни и те же актёры. Мы видим конгрессмена Уилсона, одного из журналистов с азербайджанской фамилией, сотрудника киевских СМИ, который живёт в Вашингтоне. Даже конструкция его участия показывает, что это обычный наёмный рупор, предназначение которого – создавать такой информационный шум. Этот шум пройдёт, и что потом они собираются делать – все это постигнет та же судьба, как и все подобные враждебные начинания до этого», – заявил Шалва Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





