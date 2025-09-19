Руководитель TI: «Мечта» старается предотвратить введение санкций против высокопоставленных лиц

Согласно распространённой в СМИ информации, «Грузинская мечта» пытается убедить международных партнёров в том, что возможное введение санкции против Бидзины Иванишвили нанесёт серьёзный удар по экономике страны. В лоббистских усилиях, как сообщают источники, вовлечены ближайшие к основателю «Грузинской мечты» бизнесмены.



Как заявляют в организации Transparency International – Georgia (TI), крупные предприниматели выезжают в разные страны, чтобы искать союзников и добиваться создания гарантий для Иванишвили.



««Грузинская мечта» всеми силами старается предотвратить введение санкций против высокопоставленных лиц и людей, замешанных в нарушениях прав человека и коррупции.



С одной стороны, они используют дипломатический корпус, а с другой – крупных бизнесменов и представителей компаний, которые ездят на Запад, встречаются с чиновниками и говорят о том, что введение санкций против Бидзины Иванишвили создаст серьёзные проблемы для грузинской экономики. Именно об этом уже говорят и наши западные партнёры», — заявила руководитель НПО Эка Гигаури.



