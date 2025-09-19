Группа друзей Грузии в поддержку суверенитета и территориальной целостности ОБСЕ выступила с заявлением

19.09.2025 16:31





По информации Министерства иностранных дел Грузии, в рамках заседания Постоянного совета ОБСЕ обсуждалась 17-я годовщина войны между Россией и Грузией 2008 года.



Как сообщается, на заседании с речью выступил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, который рассказал о тяжёлом положении в оккупированных Грузией территориях с точки зрения безопасности и прав человека. Он акцентировал внимание на мирном урегулировании конфликта и мирной политике Грузии, направленной, с одной стороны, на деоккупацию страны, а с другой – на восстановление доверия и примирение между населением, разделённым войной.



Кроме того, по информации МИД, на заседании Постоянного совета было зачитано заявление группы друзей Грузии по поддержке её суверенитета и территориальной целостности в ОБСЕ (США, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Украина, Финляндия, Швеция и Чехия) в поддержку Грузии.



По сообщению МИД, это заявление вновь подтверждает твёрдую поддержку Грузии со стороны группы друзей в ОБСЕ, выступающей за соблюдение международно признанных границ, суверенитет и территориальную целостность страны.



«В заявлении отмечается, что спустя 17 лет после войны 2008 года регионы Абхазии и Цхинвальский регион остаются оккупированными Россией, тогда как устав ООН и Заключительный акт Хельсинкской конференции ОБСЕ ясно подтверждают уважение суверенных прав, политической независимости и территориальной целостности, а также недопустимость изменения границ с применением силы.



Группа друзей Грузии в ОБСЕ призывает Российскую Федерацию полностью выполнить обязательства, взятые по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска на позиции, существовавшие до начала конфликта, и отменить решение о признании так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона.



Группа друзей Грузии осуждает военную агрессию России против Грузии в 2008 году и выражает обеспокоенность постоянным присутствием российских войск на территории Грузии, незаконными действиями оккупационного режима и сложной гуманитарной и безопасной ситуацией на местах.



Группа друзей Грузии выражает поддержку Женевским международным переговорам как единственному формату для реализации соглашения о прекращении огня и мирного урегулирования конфликта. Подчёркивается важная роль наблюдательной миссии ЕС, которая способствует поддержанию стабильности на местах.



Группа друзей Грузии призывает ОБСЕ и международное сообщество к активному участию в мирном урегулировании конфликта между Россией и Грузией в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе.



В заключение заявления подчёркивается значимость механизмов предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети и Гали, функционирование которых в соответствии с установленными правилами жизненно важно для предотвращения эскалации. Группа друзей Грузии в ОБСЕ считает необходимым безусловное восстановление работы этого механизма в Гали», – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.





