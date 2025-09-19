Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Руслан Абашидзе назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Чешской Республике


19.09.2025   18:07


Руслан Абашидзе назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Чешской Республике. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.

По данным министерства, Руслан Абашидзе работает в МИД Грузии с 1996 года. В 2009–2013 годах он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Эстонской Республике, а в 2013–2015 годах — Чрезвычайным и Полномочным Послом.

«Руслан Абашидзе имеет значительный опыт работы в государственных структурах. В разные годы он занимал должности первого заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия и председателя правительства Абхазской Автономной Республики», — говорится в сообщении министерства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна