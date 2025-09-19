Руслан Абашидзе назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Чешской Республике

19.09.2025 18:07





Руслан Абашидзе назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Чешской Республике. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.



По данным министерства, Руслан Абашидзе работает в МИД Грузии с 1996 года. В 2009–2013 годах он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Эстонской Республике, а в 2013–2015 годах — Чрезвычайным и Полномочным Послом.



«Руслан Абашидзе имеет значительный опыт работы в государственных структурах. В разные годы он занимал должности первого заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия и председателя правительства Абхазской Автономной Республики», — говорится в сообщении министерства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





