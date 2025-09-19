Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Спикер парламента Грузии встретился с послом Чили в Грузии


19.09.2025   18:56


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Чилийской Республики в Грузии с резиденцией в другой стране — Элисео Родриго Руис Ортисом.

Как сообщает пресс-служба парламента, Шалва Папуашвили выразил благодарность Чили за решительную поддержку территориальной целостности Грузии, в том числе за поддержку резолюций Грузии в ООН.

«Стороны обсудили сотрудничество между Грузией и Чили. Было отмечено, что в парламентах обеих стран действуют группы дружбы. Была подчёркнута важность укрепления связей между ними. В ходе беседы обсуждалось сотрудничество в сферах торговли, туризма и культуры. Стороны обсудили предстоящие в обеих странах выборы: муниципальные выборы в Грузии и президентские выборы в Чили. Шалва Папуашвили пожелал новоназначенному послу успехов в его работе», — говорится в информации парламента.


