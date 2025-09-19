Министр юстиции Грузии принимает участие в министерской встрече Совета Европы

Министр юстиции Грузии Паата Салия принимает участие в Конференции министров юстиции Совета Европы на Мальте.



В рамках конференции высокого уровня министр юстиции подписал Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о международной взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ направлен на обновление и повышение эффективности межгосударственных механизмов взаимной правовой помощи по уголовным делам, особенно в ответ на современные технологические вызовы.



Основная тема министерской встречи — борьба с транснациональной организованной преступностью и взаимная правовая помощь. В мероприятии принимают участие министры юстиции государств-членов Совета Европы.





