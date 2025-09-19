Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр юстиции Грузии принимает участие в министерской встрече Совета Европы


19.09.2025   19:10


Министр юстиции Грузии Паата Салия принимает участие в Конференции министров юстиции Совета Европы на Мальте.

В рамках конференции высокого уровня министр юстиции подписал Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о международной взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ направлен на обновление и повышение эффективности межгосударственных механизмов взаимной правовой помощи по уголовным делам, особенно в ответ на современные технологические вызовы.

Основная тема министерской встречи — борьба с транснациональной организованной преступностью и взаимная правовая помощь. В мероприятии принимают участие министры юстиции государств-членов Совета Европы.


