Глава МИД Грузии провела встречу с послом Франции Оливье Курто


19.09.2025   20:26


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с послом Французской Республики в Грузии Оливье Курто. Об этом сообщает МИД.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы отношений между Грузией и Францией и возможные направления развития сотрудничества.

«Стороны также обменялись мнениями по вопросу интеграции Грузии в Европейский союз. Была подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества и диалога в этом процессе.

Оливье Курто подтвердил твердую и безоговорочную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Министр иностранных дел пожелала послу Франции успехов в его дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении МИД.


