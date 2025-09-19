Саакашвили проанализировал события в Непале, назвав себя «отцом непальского ребенка»

Заключённый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя «отцом непальского ребенка». По его словам, его сын Николоз временно живёт в Непале, где недавно произошла революция.



Саакашвили подчеркнул, что беспорядки в Непале произошли из-за дискредитации всех политиков, включая оппозицию.



Эту же логику, по его мнению, можно применить к действиям российского «бандитского синдиката», который «объявил войну грузинскому народу».



«К счастью, им это не удалось. Те политики, которые не поддались их играм, сейчас пользуются большей поддержкой, чем когда-либо», – отметил экс-президент.



Саакашвили также заявил, что в Грузии не будет постреволюционной нестабильности.



«Мы знаем, как действовать быстро для восстановления демократии и нейтрализации любых провокаций», – добавил он.



В Грузии часть оппозиции анонсировала «мирную резолюцию» на 4 октября, когда в стране пройдут местные выборы, бойкотируемые основными оппонентами «Грузинской мечты».



Новым премьер-министром Непала 12 сентября стала бывшая глава Верховного суда Сушила Карки. Она стала первой женщиной на посту главы правительства. Карки была назначена по итогам консультаций с участием президента страны, военных и представителей протестного движения «Поколение Z» после беспрецедентных массовых протестов, приведших к отставке бывшего премьера и его кабинета. В столкновениях с силами безопасности, по последним данным, погибли более 50 человек, ранены более тысячи.



Карки получила статус временного премьера и пробудет во главе кабинета до новых выборов, назначенных на март 2026 года. Уступив давлению улицы, президент распустил парламент, большинство в котором составляли партии, которые участники протестов обвиняют в масштабной коррупции.



Непосредственным поводом для протестов стал введённый властями запрет на большинство соцсетей и мессенджеров в стране. После кровавых столкновений запрет сняли, но акции протеста продолжились уже под антикоррупционными лозунгами. Протестующие ворвались в правительственные здания и подожгли их, несколько министров были избиты, некоторые бежали из страны. Премьер Шарма Оли подал в отставку. Порядок восстановила армия, обеспечив диалог между президентом и протестующими.





