Шалва Папуашвили встретился с послом Кыргызстана


19.09.2025   21:25


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской Республики в Грузии с резиденцией в другой стране.

По данным парламента Грузии, стороны обсудили двусторонние и многосторонние отношения между Грузией и Кыргызстаном.

«Были даны положительная оценка парламентским связям, в том числе частым обменам между парламентскими группами дружбы. Стороны также отметили перспективы сотрудничества в сфере торговли и туризма. На встрече обсуждались растущая значимость Среднего коридора и сотрудничество в реализации транспортно-логистических проектов. По словам посла Кыргызстана, стратегическое географическое положение Грузии и Кыргызстана создает значительные перспективы для развития Среднего коридора. Шалва Папуашвили заявил, что Грузия готова поделиться с Кыргызстаном передовым опытом в сфере реформ. Председатель парламента пожелал новоназначенному послу успехов в развитии грузино-кыргызских отношений», — говорится в заявлении парламента Грузии.


