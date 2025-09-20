Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В рамках ежегодной сессии Парламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии состоялись слушания по Грузии


20.09.2025   12:21


В рамках 46-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) состоялись слушания по Грузии, на которых председатель Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе рассказал о тенденциях в Грузии. Об этом сообщает парламент Грузии.

По данным парламента, Николоз Самхарадзе проанализировал экономическое, политическое и социальное положение страны. Он рассказал об успешных реформах, реализованных в различных сферах.

«В своем выступлении Николоз Самхарадзе рассказал о приоритетах внешней политики, включая подготовку к членству в ЕС к 2030 году, вызовы безопасности, сложную ситуацию в оккупированных Россией регионах, а также проблематику российско-грузинского конфликта и перспективы его урегулирования.

Делегации государств-членов Парламентской ассамблеи ASEAN выразили решительную поддержку территориальной целостности Грузии», — говорится в информации, распространенной парламентом.

В слушаниях по Грузии приняли участие парламентские делегации из Сингапура, Таиланда, Малайзии, Вьетнама, Индонезии, Филиппин, Камбоджи, Лаоса и Брунея.


