В рамках ежегодной сессии Парламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии состоялись слушания по Грузии
20.09.2025 12:21
В рамках 46-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) состоялись слушания по Грузии, на которых председатель Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе рассказал о тенденциях в Грузии. Об этом сообщает парламент Грузии.
По данным парламента, Николоз Самхарадзе проанализировал экономическое, политическое и социальное положение страны. Он рассказал об успешных реформах, реализованных в различных сферах.
«В своем выступлении Николоз Самхарадзе рассказал о приоритетах внешней политики, включая подготовку к членству в ЕС к 2030 году, вызовы безопасности, сложную ситуацию в оккупированных Россией регионах, а также проблематику российско-грузинского конфликта и перспективы его урегулирования.
Делегации государств-членов Парламентской ассамблеи ASEAN выразили решительную поддержку территориальной целостности Грузии», — говорится в информации, распространенной парламентом.
В слушаниях по Грузии приняли участие парламентские делегации из Сингапура, Таиланда, Малайзии, Вьетнама, Индонезии, Филиппин, Камбоджи, Лаоса и Брунея.
