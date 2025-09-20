|
ЕНД: Тина Бокучава встретилась с представителями Совета безопасности в Белом доме
20.09.2025 12:33
Председатель «Национального движения» Тина Бокучава встретилась с представителями Совета безопасности в Белом доме вместе с руководством партии. Об этом сообщает «Национальное движение».
Как пишет партия, беседа касалась текущей политической ситуации в Грузии и вопроса заключения Михаила Саакашвили и Левана Хабеишвили в тюрьму.
Председатель партии Тина Бокучава отметила, что для восстановления отношений с США необходимо, чтобы грузинский народ представляло прозападное правительство.
«Мы только что завершили встречу с представителями Совета национальной безопасности в Белом доме. Я хочу заверить каждого гражданина Грузии, что Грузия, грузинский народ, наша государственность и свобода очень важны для Соединённых Штатов. Они также понимают, что на Южном Кавказе и в нашем регионе не может быть мира, пока в Грузии существует режим, который нарушает основные права и сажает в тюрьму своих оппонентов. Мы неоднократно слышали это от вице-президента Джей Ди Вэнса. Для нашей общей безопасности, мира, процветания и восстановления отношений с Соединёнными Штатами необходимо, чтобы грузинский народ представляло прозападное, проамериканское и, самое главное, пронациональное правительство, которое осуществит исторический выбор грузинского народа — стать частью свободного мира», — заявила Тина Бокучава.
