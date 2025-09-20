Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Купрадзе: 160 автобусов, закупленные в 2023 году, были завезены в Тбилиси к выборам


20.09.2025   17:49


160 автобусов, закупленные в 2023 году, были в Тбилиси уже полгода назад, в марте 2025 года, Каха Каладзе (прим. действующий мэр Тбилиси) припрятал их для того, чтобы за две недели до выборов использовать для предвыборного пиара,- указанное заявление на брифинге сделал единый кандидат на пост мэра Тбилиси от «Лело» и «Гахария для Грузии» Ираклий Купрадзе.

По его словам, правительство столицы и грузинские власти в целом не интересуют потребности граждан, и они заботятся только о своем пиаре.

«Каху Каладзе, правительство Тбилиси, «антигрузинскую мечту» не интересуют реальные проблемы столицы, не интересуют пробки, которые мешают передвижению по городу, мешают решению проблем с выхлопами. Автобусы стояли 6 месяцев, из-за чего надлежащим образом не было упорядочено передвижение, и это – персональная ответственность Кахи Каладзе. Он думает только о пиаре и больше ни о чем. На Каладзе и «антигрузинской мечте» лежит ответственность, в том числе, и за строительство пространства обслуживания стоимостью 60 миллионов лари, которое до сих пор не осуществлено, строительство автостоянки для этих 160 автобусов откладывалось несколько раз, и оно так и не завершено. Сегодня Каладзе и «антигрузинская мечта» заняты только коррупцией и пиаром, что не соответствует интересам горожан,»- заявил Купрадзе.


