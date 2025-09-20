|
23 сентября состоится шествие в ознаменование 300 дней с начала акций протеста в Тбилиси
20.09.2025 18:10
23 сентября мы соберемся у памятника 300 Арагвинцам в Ортачала и в 19:00 выдвинемся шествием к зданию парламента Грузии – Грузинское население, для которого важны демократические, западные ценности и общественные права, не смирится с узурпаторским режимом,- указанное заявление сделал гражданский активист Гурам Чухрухидзе.
По его словам, и спустя 300 дней после начала акций протеста в Тбилиси требования остаются неизменными -«восстановление свободы, демократии, нашего конституционного строя и назначение новых парламентских выборов».
«23 сентября – трехсотый день с начала протеста в Тбилиси. Лишь протесты Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга, принесшие людям свободу, длились больше 300 дней. Важно показать нелегитимному, предательскому режиму, что грузинские народ непоколебим в требованиях в отношении своей свободы, озвученных 300 дней назад – это восстановление нашей свободы, демократии, нашего конституционного строя и, что самое главное, назначение новых парламентских выборов.
23 сентября мы символически соберемся у памятника 300 Арагвинцам в Ортачала и в 19:00 выдвинемся шествием к зданию парламента Грузии. На проспекте Руставели состоится показ фильма о узниках режима. Также состоится определенная выставка, организаторами которой будут представители культуры, и мы в очередной раз покажем режиму, что грузинское население, для которого важны демократические, западные ценности и общественные права, не смирится с узурпаторским режимом»,- заявил Чухрухидзе.
