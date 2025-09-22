Глава МИД Грузии примет участие в генеральных дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

22.09.2025 10:51





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отправилась в Соединённые Штаты Америки.



По информации МИД Грузии, Мака Бочоришвили вместе с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили примет участие в генеральных дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA).



В рамках визита состоятся встречи министра иностранных дел на высоком уровне с коллегами-министрами.



Также запланировано выступление Маки Бочоришвили на различных форумах и её участие в мероприятиях высокого уровня.







