Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии примет участие в генеральных дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН


22.09.2025   10:51


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отправилась в Соединённые Штаты Америки.

По информации МИД Грузии, Мака Бочоришвили вместе с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили примет участие в генеральных дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA).

В рамках визита состоятся встречи министра иностранных дел на высоком уровне с коллегами-министрами.

Также запланировано выступление Маки Бочоришвили на различных форумах и её участие в мероприятиях высокого уровня.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна