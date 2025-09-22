Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили отправится в США для участия в сессии Генассамблеи ООН


22.09.2025   10:53


Президент Грузии Михаил Кавелашвили отправился в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.

В рамках визита у Кавелашвили запланированы двусторонние встречи на высоком уровне. Среди тех, с кем должны пройти переговоры, называется только генсек ООН Антониу Гутерриш.

Кавелашвили также примет участие в официальном приеме в честь участников сессии Генассамблеи, который организуют президент США Дональда Трампа и первая леди.

Вместе с президентом в Нью-Йорк отбыла глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Визит завершится 26 сентября.

Михаил Кавелашвили был назначен президентом правящей «Грузинской мечтой» после спорных парламентских выборов в конце 2024 года. Большая часть оппозиции не признает его легитимность.

Кавелашвили полностью поддерживает внешнюю политику ГМ, которая заморозила переговоры по вступлению страны в ЕС, обвиняя Брюссель в шантаже. Продолжая партийную линию, недавно он написал письмо Трампу, в котором выразил сожаление тем, что его администрация не уделяет Грузии должного внимания, в то время как «глубинное государство» (deep state) пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Кавелашвили выразил надежду, что отношение администрации Трампа к Грузии поменяется, и готовность способствовать восстановлению стратегического партнерства с Вашингтоном. Никакого ответа из США не последовало.

За девять месяцев на посту президента Кавелашвили также посетил соседние Азербайджан, Армению и Турцию и побывал на похоронах папы римского Франциска в Ватикане.


