Павленишвили: Самадашвили и подобные ей политики являются вспомогательными звеньями Бидзины Иванишвили


22.09.2025   12:14


Саломе Самадашвили и подобные ей политики, в действительности, являются вспомогательными звеньями Бидзины Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта») – Такие паркетные политики никогда не смогут победить авторитарный режим, - указанное заявление сделал заместитель генерального секретаря «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили. Так Павленишвили прокомментировал заявление одного из лидеров коалиции «Лело – Сильная Грузия» Саломе Самадашвили о том, что «те, кто не явится на местные выборы 4 октября, помогают Бидзине Иванишвили».

«Саломе Самадашвили и подобные ей политики, в действительности, являются вспомогательными звеньями Бидзины Иванишвили, в течение последних лет все хорошо это узнали. Такие паркетные политики никогда не смогут победить авторитарный режим, поэтому они злятся на тех людей, которые реально борются с авторитаризмом», - заявил Павленишвили.

Ираклий Павленишвили также говорил о акции протеста, запланированной на 4 октября.

«Мы присоединимся к акции 4 октября, и присоединимся не только мы, это общенародная акция, к которой присоединится очень много политических, социальных протестных групп. 4 октября – очень важная дата в истории нашей страны, так как решается, будет ли узаконена диктатура или нет. Да, именно сейчас решается вопрос – будет ли в Грузии узаконена диктатура или нет. Поэтому, разумеется, 4 октября – очень важно, но только с точки зрения уличных акций и протестных выступлений, а не с точки зрения псевдополитического процесса, который пытается создать Иванишвили», - заявил Ираклий Павленишвили.


