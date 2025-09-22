Павленишвили: Самадашвили и подобные ей политики являются вспомогательными звеньями Бидзины Иванишвили

Саломе Самадашвили и подобные ей политики, в действительности, являются вспомогательными звеньями Бидзины Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта») – Такие паркетные политики никогда не смогут победить авторитарный режим, - указанное заявление сделал заместитель генерального секретаря «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили. Так Павленишвили прокомментировал заявление одного из лидеров коалиции «Лело – Сильная Грузия» Саломе Самадашвили о том, что «те, кто не явится на местные выборы 4 октября, помогают Бидзине Иванишвили».



«Саломе Самадашвили и подобные ей политики, в действительности, являются вспомогательными звеньями Бидзины Иванишвили, в течение последних лет все хорошо это узнали. Такие паркетные политики никогда не смогут победить авторитарный режим, поэтому они злятся на тех людей, которые реально борются с авторитаризмом», - заявил Павленишвили.



Ираклий Павленишвили также говорил о акции протеста, запланированной на 4 октября.



«Мы присоединимся к акции 4 октября, и присоединимся не только мы, это общенародная акция, к которой присоединится очень много политических, социальных протестных групп. 4 октября – очень важная дата в истории нашей страны, так как решается, будет ли узаконена диктатура или нет. Да, именно сейчас решается вопрос – будет ли в Грузии узаконена диктатура или нет. Поэтому, разумеется, 4 октября – очень важно, но только с точки зрения уличных акций и протестных выступлений, а не с точки зрения псевдополитического процесса, который пытается создать Иванишвили», - заявил Ираклий Павленишвили.





