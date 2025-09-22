«Авторитарный инстинкт глубоко укоренён в человеческой природе» — Джиа Нодия

Политолог Джиа Нодия пишет, что принцип свободы слова находится под угрозой повсюду, поскольку защита этого принципа противоречит естественным побуждениям людей, и приводит примеры из внутриполитических событий в Грузии и остальном мире:



«Принцип свободы слова находится под угрозой повсюду, где бы он ни был более или менее признан. Фундаментальная проблема заключается в том, что защита этого принципа противоречит естественным побуждениям людей. Когда слушаешь человека, с которым не согласен, нервы напрягаются, и хочется заставить его замолчать. Мало кто может сказать, подобно Вольтеру: «Я не согласен с вами, но, клянусь жизнью, у вас есть возможность это высказать».



Но свободное общество невозможно без защиты этого принципа.



Методы подавления различны. Американского консервативного активиста Чарли Кирка заставили замолчать пулей; один экстремист выстрелил, но многие другие оправдывали его, или косвенно оправдывали.



Затем Трамп заставил замолчать ведущего телешоу Джимми Киммела, который, по его мнению, сказал что-то не то об убийстве Кирка (и меня, но какое это имеет значение?). Киммела не уволили, его предвыборной кампании (ABC) пригрозили санкциями, а шоу сняли с эфира, но импульс тот же: если вы не согласны, вы должны заставить его замолчать.

В ответ бывший кандидат от Демократической партии Камала Харрис предложила блестящую идею: Трампу следует снова заблокировать свой аккаунт в Твиттере. «Заткните этого парня, он действует мне на нервы!» (Ну и что, что большинство избрало его президентом?).



Многие из нас, активистов, борющихся с авторитаризмом Иванишвили под лозунгом демократии, раздражаются, что критически настроенные телеканалы заставляют говорить неугодных им персонажей, например, тех, кто поддерживает участие в муниципальных выборах. «Зачем вы заставляете этих предателей говорить! Заткните им рот!»



Напоследок скажу банальность: авторитарный инстинкт глубоко укоренён в человеческой природе, и его очень трудно преодолеть.



«Правые» и «левые» в этом отношении не имеют большого значения. В последнее время левые объявили свободу слова «правым» принципом, но, как показывает поведение Трампа, многие «правые» также лицемерны, защищая свободу слова от «нападок».



Защита демократии и либерализма — отличный повод для рационализации авторитарного инстинкта», — пишет Гия Нодия.





