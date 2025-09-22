|
Кобахидзе: Грузия — демократия, все могут собираться, но только в рамках закона
22.09.2025 16:54
«В конечном счёте, вся радикальная оппозиция — это одна сила, которую мы называем коллективным «национальным движением», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, на самом деле между ними нет никакой разницы, есть лишь тактические разногласия.
«Что касается отношения к выборам, то очевидно, что есть две партии, участвующие в выборах, и есть две партии, объявляющие участие в выборах изменой. Естественно, у них есть и свои субъективные интересы. Одна из целей, по которой «Национальное движение» и его второе крыло объявили митинг 4 октября, заключается в том, чтобы «Лело» и Гахария получили как можно меньше голосов. Здесь есть субъективные интересы, но, в конце концов, у всех один хозяин. Поэтому неудивительно, что, какими бы сильными ни были разногласия, тактические или субъективные, в конечном итоге их хозяин всё равно сводит эти партии в одну кучу. Естественно, это произойдёт 4 октября, но у них нет никаких шансов на успех», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Ираклий Кобахидзе говорит, что собираться могут все, но тем, кто нарушает закон, будет дан достойный ответ.
«Конечно, Грузия — демократия, все могут собираться, но все могут собираться в рамках закона. Если кто-то вздумает нарушить закон, конечно, все получат соответствующий ответ», — заявил Ираклий Кобахидзе.
