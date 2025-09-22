Завершилась реставрация Дворца учащейся молодежи в Тбилиси

В Тбилиси после трехлетних работ завершилась реставрация одного из самых известных зданий столицы – Дворца учащейся молодежи.



Проект стоимостью 56,5 млн лари реализовали в рамках программы «Новый Тифлис» Фонда развития столицы. Выполнила его компания «Инсма».



Отреставрированный объект сегодня открыл мэр Тбилиси Кахa Каладзе совместно с премьером Ираклием Кобахидзе и министром культуры Тинатин Рухадзе, которая до недавнего времени была директором Дворца учащейся молодежи. На мероприятии, баллотирующийся на третий срок Каладзе, отметил собственную роль в реализации важного проекта.



Здание Дворца учащейся молодежи на проспекте Руставели, 6, имеет особое историческое значение. Построенное в XIX веке как резиденция императорского наместника на Кавказе, оно неоднократно перестраивалось, в том числе по проекту немецкого архитектора Отто Симонсона.



В 1918 году именно здесь была провозглашена независимость Первой Демократической Республики Грузия, а позже здание стало местом, где правительства Армении и Азербайджана также объявили о своей независимости от Российской империи. 21 февраля 1921 года в стенах дворца приняли первую конституцию Грузии – всего за несколько дней до советской оккупации.



Сегодня Национальный дворец продолжает функционировать как культурно-образовательный центр для детей и молодежи в возрасте от 6 до 26 лет. До начала реставрации его посещали около 4500 учащихся, занимавшихся музыкой, иностранными языками, театральным искусством, фольклором и другими направлениями.



