Кобахидзе: Иностранная агентура не устроит революцию в Грузии, мы этого не допустим

22.09.2025 17:51





«Иностранная агентура не устроит революцию в Грузии, мы этого не допустим, у нас есть для этого все ресурсы», — заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, протесты финансируются иностранными спецслужбами, и все хорошо помнят, что произошло с Украиной после «Майдана», финансируемого иностранными спецслужбами, чего грузинское правительство не допустит.



«Всё это финансируется иностранными спецслужбами, как и в случае с «Майданом». Вы помните, что спецслужбы финансировали «Майдан», а потом вы также помните, чем всё это закончилось для Украины — сегодня украинское государство развалилось, и Украина пережила две войны, как раз после революций, финансируемых иностранными спецслужбами. Конечно, мы не можем допустить реализации этого сценария, в Грузии для этого нет никаких ресурсов, поэтому очень важно, чтобы мы разоблачили все факты такого финансирования и внешнего вмешательства», — заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





