Премьер Грузии: государственность Украины разрушена


22.09.2025   18:31


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в реальности проевропейские акции протеста финансируются иностранными спецслужбами, как это произошло с Майданом в Украине.

«Спецслужбы финансировали Майдан, а потом чем все это продолжилось для Украины… Сегодня украинское государство разрушено. После профинансированной иностранными спецслужбами революции Украина пережила 2 войны.

Безусловно, мы не можем допустить реализации этого сценария в Грузии, да и ресурсов для этого тоже нет», — отметил он.


Источник: SOVA
