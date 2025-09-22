|
Премьер Грузии: государственность Украины разрушена
22.09.2025 18:31
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в реальности проевропейские акции протеста финансируются иностранными спецслужбами, как это произошло с Майданом в Украине.
«Спецслужбы финансировали Майдан, а потом чем все это продолжилось для Украины… Сегодня украинское государство разрушено. После профинансированной иностранными спецслужбами революции Украина пережила 2 войны.
Безусловно, мы не можем допустить реализации этого сценария в Грузии, да и ресурсов для этого тоже нет», — отметил он.
