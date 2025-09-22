Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе заявил, что Майдан разрушил Украину и пообещал не допустить такого сценария в Грузии


22.09.2025   18:35


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что война в Украине стала следствием революций, которые финансировали иностранные спецслужбы, и обещает не допустить подобного сценария в стране.

«Вы помните, что спецслужбы финансировали Майдан, и также помните, чем потом все это продолжилось для Украины – сегодня украинское государство разрушено. Украина пережила две войны именно после революций, которые финансировали иностранные спецслужбы. Конечно, мы не допустим реализации этого сценария. В Грузии не существует никаких ресурсов для этого. Поэтому очень важно разоблачить все такое финансирование и внешнее вмешательство», – сказал он.

Заявление, исключающее ответственность России за развязывание полномасштабной войны, премьер сделал в ответ на вопрос журналистов проправительственного телеканала «Имеди». На прошлой неделе там обвинили в финансировании протестов финансиста Георгия Бачиашвили, осужденного за кражу почти 9 тыс. биткойнов у миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. «Имеди» утверждает, что для этого деньги от Бачиашвили идут Гиули Аласания – 80-летней матери третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. К такой схеме оппозиция якобы прибегла после перекрытия каналов поступления денег из-за рубежа.


