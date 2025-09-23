В Грузии обяжут осужденных за коррупцию чиновников декларировать имущество еще 30 лет

23.09.2025 10:43





В Грузии осужденных за коррупционные преступления госслужащих могут обязать практически пожизненно отчитываться о своих доходах. Соответствующие поправки в закон «О борьбе с коррупцией» подготовили депутаты правящей партии «Грузинская мечта», их уже представили в парламент.



Законопроект предлагает установить для них обязаность ежегодно подавать имущественные декларации в Антикоррупционное бюро в течение 30 лет.

Такие меры планируют применять после вступления в силу обвинительного приговора за совершение коррупционного преступления в отношении:



государственных служащих,

лиц, приравненных к государственным служащим,

государственных служащих, в том числе лиц, работающих по трудовому договору

лиц, работающих в юридических лицах публичного права

индивидуальных предпринимателей, созданных государственным органом или муниципалитетом.

Сейчас обязанность отчитываться о доходах действует только в период полномочий. По новым правилам, декларацию необходимо будет подать в Антикоррупционное бюро в течение двух месяцев после вступления приговора в силу, а затем обновлять её каждый год.



«Цель изменений – чтобы никто не поддавался соблазну и не расчитывал на то, что он отбудет тюремное наказание, а после будет довольствоваться спрятанными деньгами до конца жизни», – заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.



На 13-м году у власти правительство «Грузинкой мечты» объявило борьбу с коррупцией своим главным приоритетом. За последние месяцы за такие преступления задержали несколько бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Оппозиция считает, что аресты избирательные и служат не борьбе с коррупцией, а укреплению позиций определенного лагеря внутри правящей партии. Дело в том, что пока что в заключении оказывались лишь кадры из команды экс-премьера Ираклия Гарибашвили.



Действующий премьер Ираклий Кобахидзе отверг критику, заявив, что правительство «принципиально борется с коррупцией» и ставит цель войти в число европейских лидеров по низкому уровню коррупции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





